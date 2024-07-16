Потребление электроэнергии на Ставрополье ограничено на 140 МВт

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Часть Ставропольского края, включая курортный регион Кавказских Минеральных Вод, временно ограничена в электроэнергии, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"На Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. Из-за этого в нескольких регионах введены ограничения потребления электроэнергии. В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 МВт. Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии - сегодня с 22:00 до 23:00 часов.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал об отключении от электричества части города и четырех поселков в его округе. Также без электроэнергии временно остались часть Железноводска, Иноземцево, жилой район Капельница (входят в Железноводск), часть Кисловодска, Минеральных Вод, станицы Ессентукской и других территорий Ставрополья.