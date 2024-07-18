Подозреваемый по делу об обрушении на насосной станции задержан в Волгограде

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Следователи задержали главного инженера "Концессий водоснабжения" Волгограда, на насосной станции которых 6 июля произошло обрушение и погибли четыре человека, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Отмечается, что в суд направлено ходатайство об аресте.

По данным следствия, в ночь на 5 июля на канализационно-насосной станции сгорел электродвигатель. В эти сутки на объекте было зафиксировано превышение углекислого газа в 58 раз и сероводорода в 8 раз. Коммунальщикам удалось снизить концентрацию опасного запаха, включив вентилятор.

На следующий день главный инженер ООО "Концессии водоснабжения" дал указание установить на станции дополнительную вытяжную систему, доставку и монтаж которой по его поручению производили начальник смены, электрогазосварщик и три слесаря-ремонтника.

Однако во время сварочных работ взорвалась газовоздушная смесь, в результате частично обрушилась кровля, стены и перекрытия здания.

В результате ЧП погибли четыре работника организации. Поиски еще одного пострадавшего продолжаются и осложняются тем, что глубина помещения станции составляет 15 метров под землей, отмечает пресс-служба.

6 июля обрушились несущие конструкции канализационной станции в Волгограде. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).