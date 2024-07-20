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Что произошло за день: суббота, 20 июля

Иск МКБ к Euroclear, пятый погибший в результате обрушения насосной станции в Волгограде в начале июля, первые матчи нового сезона РПЛ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Московский кредитный банк подал иск к Euroclear Bank на 11,448 млрд рублей в Арбитражный суд Москвы. В качестве третьего лица привлечен Национальный расчетный депозитарий.

- В Минтрансе обсуждается повышение аэронавигационных сборов с авиакомпаний для капремонта региональных аэропортов, сообщил глава министерства Роман Старовойт.

- МИД Белоруссии подтвердил информацию о смертном приговоре гражданину Германии, осужденному за терроризм и наемничество.

- Суд арестовал трех обвиняемых по делу о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре вечером 18 июля. По данным Матвеева, один из обвиняемых уже был фигурантом трех уголовных дел - о двух кражах и грабеже, - но они прекращены.

- Тело пятого погибшего найдено под завалами насосной станции в Волгограде, которая обрушилась 6 июля.

- Стартовал новый сезон РПЛ. Первыми встречу провели "Локомотив" и дебютант лиги "Акрон" (Тольятти), счет - 3:2 в пользу московской команды. "Зенит" разгромил "Крылья Советов" на выезде со счетом 4:0.

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