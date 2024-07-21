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Ми-8 вылетел в район поиска пропавшего в Якутии вертолета

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экипаж вертолета Ми-8 вылетел на поиски пропавшего в Якутии воздушного судна Robinson, сообщает авиакомпания "Полярные авиалинии".

"Экипаж авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями, медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов вылетел в 15:40 из аэропорта Маган к месту проведения поисков", - говорится в сообщении.

По сообщению МЧС, аварийный маяк на борту пропавшего вертолета сработал в 80 км от села Чагда Алданского района.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. Ранее начать поиски не позволяла погода.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Якутия
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