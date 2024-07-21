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В Якутии не могут начать поиски пропавшего вертолета из-за низкой облачности

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Погодные условия в Якутии пока не позволяют поисковой группе вылететь в район, где в ночь на пятницу пропал вертолет, на борту которого находились четыре человека, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

"Местность в данном районе поисков гористая, установилась низкая облачность, соответственно видимость ограниченная. По требованиям безопасности полетов, в таких условиях вылет невозможен", - уточнили в авиакомпании.

Экипаж вертолета Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии" готов вылететь как только установятся благоприятные условия, добавили в компании.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Алданский район расположен на юго-западе республики в 534 км, город Алдан (райцентр) находится в более 500 км юго-западнее Якутска.

Якутия Полярные авиалинии Robinson R44II
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