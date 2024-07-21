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Поиски пропавшего вертолета в Якутии приостановлены из-за метеоусловий

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Поисковая группа в Якутии из-за метеоусловий прервала обследование района, откуда поступал сигнал от пропавшего воздушного судна Robinson.

"Поисково-спасательному воздушному судну пока не удалось обнаружить пропавший Robinson R44 по координатам от его аварийного радиомаяка. Обследовать полностью планируемый квадрат в 20 км не получилось из-за ухудшения метеоусловий", - говорится в телеграм-канале официального представителя Росавиации.

Вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании "Полярные авиалинии" со спасателями Якутской РПСБ и медиками на борту возвращается на аэродром Маган. "Завтра при допустимых метеоусловиях поиск в оставшемся неисследованном квадрате возобновится", - отметил руководитель поисково-спасательной операции и республиканского МТУ Росавиации Олег Ворошилов, чьи слова приводятся в сообщении.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь. Ранее начать поиски не позволяла погода.

Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Якутия Robinson
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