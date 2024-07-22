Возобновлены поиски пропавшего в Якутии вертолета

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Группа спасателей с медиками вылетели на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".

"В 10:50 (по местному времени) вертолет Ми-8 вылетел на поисково-спасательные мероприятия. На борту, помимо экипажа, находятся спасатели, сотрудник правоохранительных органов и бригада медиков", - говорится в сообщении.

Вечером 21 июля поиски были приостановлены из-за метеоусловий.

Вертолет Robinson R44II, на борту которого находились пилот и три пассажира, пропал в Алданском районе в ночь на 19 июля. По предварительным данным, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии уточнили, что на борту пропавшего вертолета находились гражданские лица.

Алданский район расположен на юго-западе республики в 534 км, город Алдан (райцентр) находится в 500 км юго-западнее Якутска.