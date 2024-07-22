Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июля

Байден вышел из президентской гонки и предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис, 75 дронов сбили над регионами РФ, в Красном море уничтожили четыре судна хуситов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он выразил поддержку Камале Харрис в качестве нового кандидата в президенты США, она, в свою очередь, сообщила, что намерена участвовать в выборах. Кандидатуру Харрис поддержали 17 демократов в Сенате США, Билл и Хиллари Клинтон.

- Дональд Трамп заявил, что ему будет легче одержать победу над Камалой Харрис, чем над Джо Байденом. Республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп победит на выборах вне зависимости от того, кто станет его соперником от демократов.

- Силы ПВО за ночь уничтожили 75 дронов над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны. В частности, восемь беспилотников были сбиты в Туапсе на Кубани.

- Военные США уничтожили четыре беспилотных надводных судна йеменских хуситов в Красном море. Как заявило Центральное командование вооруженных сил США, суда хуситов представляют "непосредственную угрозу" США и коалиции, а также торговым судам в регионе.

- Группа спасателей с медиками вылетели на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson, поиски которого были приостановлены 21 июля из-за метеоусловий.

- В первом туре РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1), "Химки" поделили очки с махачкалинским "Динамо" (1:1).