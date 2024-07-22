Силы ПВО за ночь сбили 75 дронов над регионами РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Силами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь были сбиты 75 украинских беспилотников над несколькими регионами РФ. 17 из них уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны в понедельник утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены сорок семь БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также семнадцать БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков украинского беспилотника на НПЗ в Туапсе произошло возгорание, повреждена инфраструктура, сообщил оперштаб Краснодарского края.