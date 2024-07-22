В Туапсе потушили пожар на НПЗ после падения беспилотника

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Туапсе потушили пожар на НПЗ, который начался из-за падения обломков дрона, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Пожар ликвидирован в 8:01 по Москве", - говорится в сообщении.

МЧС ранее сообщило, что на заводе была повреждена инфраструктура. Площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о поражении над городом 8 беспилотников.