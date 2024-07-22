Минобороны сообщило о пяти дронах, сбитых над Астраханской областью

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Над Астраханской областью дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Это произошло около 7 часов утра по московскому времени.

Ранее об успешном отражении атаки дронов на севере Астраханской области сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Утром наши военные успешно отразили атаку БПЛА над северной частью области. РЭБ и ПВО сработали штатно", - написал он в Telegram.