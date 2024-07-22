Белгородский губернатор поручил усилить работу по вывозу людей из-под обстрелов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областного правительства в понедельник дал задание главам приграничных муниципалитетов организовать ежедневный подомовой обход с целью убедить жителей в необходимости выезда в пункты временного размещения.

"Начиная с Красной Яруги и до Валуйского округа, (необходим - ИФ) ежедневный подомовой обход с целью: первое - предложение по вывозу детей в лагеря, (...) там, где обстановка резко ухудшается, предложение - выехать в пункты временного размещения", - сказал глава региона.

Он добавил, что работа должна проводиться ежедневно, "потому что ситуация в Шебекино, ситуация в Белгородском районе, ситуация в Борисовском, в Грайворонском районах лучше на сегодняшний день не стала". "Очень большое количество раненых, самое страшное - много погибших, поэтому работа должна проводиться ежедневно", - добавил Гладков.

Он потребовал от руководителя управления региональной безопасности Евгения Воробьёва предоставлять ежедневный доклад о проводимой работе в 15-километровой зоне от границы.

"Как вы мне по 14 населенным пунктам (куда с 23 июля из-за обстрелов ограничивается доступ - ИФ) ежедневно докладываете, какое количество в каком селе осталось людей, сколько лежачих, сколько детей, то же самое (...) Эта работа сейчас должна быть хотя бы по 15-километровой зоне, в обстреливаемых территориях. Чтобы мы видели, проводят главы эту работу, проводят главы сельских администраций, или нам нужно немножко подтолкнуть", - сказал губернатор.

Ранее оперштаб Белгородской области принял решение ограничить доступ с 23 июля в 14 приграничных населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского городских округов, Белгородского, Борисовского и Краснояружского районов, где обстановка с обстрелами наиболее тяжелая.