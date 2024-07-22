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В Грайвороне в результате удара дрона пострадала сотрудница соцучреждения

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Грайвороне дрон-камикадзе взорвался рядом с социальным учреждением, пострадала одна сотрудница, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Женщине с сотрясением головного мозга врачи Грайворонской ЦРБ оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал он.

Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. "В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трех этажах", - уточнил Гладков.

Он сообщил также об атаках с украинской стороны территории двух муниципалитетов.

"Село Новопетровка Валуйского городского округа и село Ясные Зори Белгородского района подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал", - написал губернатор.

В селе Новопетровка FPV-дрон атаковал частный дом, разрушены крыша и потолок второго этажа, выбиты окна и посечен фасад. В соседнем доме от осколков посечена кровля.

В селе Ясные Зори в результате прилета снарядов на территории сельхозпредприятия повреждены два корпуса.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородский район Грайворон Белгородская область Ясные Зори
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