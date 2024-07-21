Девять человек пострадали при вчерашнем обстреле Шебекино

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших накануне при атаках ВСУ территории Шебекинского горокруга.

"В результате обстрела города Шебекино ранены девять мирных жителей. Двоим пострадавшим медики Шебекинской ЦРБ оказали медицинскую помощь, они были отпущены домой на амбулаторное лечение. В больницы Белгорода госпитализированы семь человек, из них у шестерых пострадавших состояние средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находится женщина с осколочными ранениями лица и переломом челюсти", - написал он в своем телеграм-канале.

Также, по его данным, при обстреле в городе в результате прямых попаданий полностью сгорел частный дом, еще один получил серьезные повреждения, уничтожены два автомобиля, а также серьезно повреждены две квартиры.

Всего за день повреждены 65 квартир в восьми многоквартирных домах, 18 частных домов, 15 автомобилей, два торговых объекта, социальный объект, производственное здание, проходная и одна единица спецтехники на территории промышленного предприятия и линия газоснабжения.

В общей сложности за истекшие сутки в Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино выпущено 29 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и трех БПЛА, два из которых сбиты системой ПВО.