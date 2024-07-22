В Белгородском районе из-за атаки дрона погиб тракторист

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал работавший в поле трактор, погиб тракторист, его жена была ранена, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков.

Это произошло утром 22 июля. По данным Гладкова, тракторист погиб на месте от полученных ран. Его жена, которая в момент атаки была с ним, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию с осколочным ранением бедра. Оттуда ее на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.