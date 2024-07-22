Поиск

В Белгородском районе из-за атаки дрона погиб тракторист

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В селе Устинка Белгородского района дрон атаковал работавший в поле трактор, погиб тракторист, его жена была ранена, сообщил губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков.

Это произошло утром 22 июля. По данным Гладкова, тракторист погиб на месте от полученных ран. Его жена, которая в момент атаки была с ним, самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию с осколочным ранением бедра. Оттуда ее на скорой помощи доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородский область Белгородский район Устинка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Верховный суд РФ признал законным последний приговор Навальному

Апелляционный суд утвердил заочный приговор пресс-секретарю Meta Стоуну

Апелляционный суд утвердил заочный приговор пресс-секретарю Meta Стоуну

ФСБ пресекла канал переправки из Европы взрывчатых веществ в РФ

В Апшеронске люди пострадали при взрыве газа в алкомаркете

В Якутии найдены погибшими пассажиры и пилот пропавшего вертолета

Военная операция на Украине

В Туапсе потушили пожар на НПЗ после падения беспилотника

Военная операция на Украине

Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена в результате падения обломков беспилотника

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 дронов над регионами РФ

Возобновлены поиски пропавшего в Якутии вертолета

Что произошло за день: воскресенье, 21 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });