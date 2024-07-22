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В Кремле полагают, что США до конца срока Байдена продолжат помогать Украине

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле предположили, что США на фоне выхода Джо Байдена из президентской гонки продолжат оказывать помощь Украине, пытаясь при этом переложить нагрузку на европейских союзников.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов, чего ожидают в Москве от администрации США в ближайшие полгода после объявления Байдена о выходе из предвыборной президентской гонки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США".

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"Конечно, США так или иначе будут продолжать эту помощь (Украине), это очевидно, но пытаясь побольше финансово нагрузить своих европейских подчинённых. Эта тенденция тоже хорошо прослеживается", - сказал Песков.

"Это не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, а ведёт к его затягиванию. Но это не может повлиять на исход этот дела (СВО - ИФ)", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Джо Байден США Украина
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