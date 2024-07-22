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Кремль не удивлен решением Байдена покинуть президентскую гонку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не вызвало удивления решение президента США Джо Байдена о выходе из борьбы за президентское кресло на ноябрьских выборах.

"Честно говоря, в последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, подчеркнул Песков, "действительно, мы очень внимательно отслеживаем развитие событий в США, и это понятно совершенно, собственно, так же, как и ход развития во всех других крупных странах мира".

Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, и выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Дмитрий Песков Джо Байден США
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