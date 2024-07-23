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Байден передал министру финансов часть полномочий по закону о поддержке Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден передал министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий в рамках закона о поддержке Украины, включая положения о конфискации замороженных российских активов, сообщает Белый дом.

"Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, которыми наделен президент в соответствии со статьями 104(а)(1) и 104(а)(2)(А) закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. (...) Настоящим я делегирую государственному секретарю, по согласованию с министром финансов, функции и полномочия, которыми президент наделен в соответствии со статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона", - говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом.

"Министр финансов уполномочен и проинструктирован опубликовать настоящий меморандум в Федеральном реестре", - отмечается в сообщении.

Законопроект "о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" предоставляет исполнительной власти США полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины.

Джо Байден Джанет Йеллен США Энтони Блинкен
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