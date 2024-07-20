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Около десяти тысяч жителей Анапы остаются без света

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Дизельные генераторы установили на улице Ивана Голубца в Анапе после аварийного отключения электроэнергии, без света остаются около десяти тысяч горожан, сообщила в субботу вечером пресс-служба мэрии города.

"Продолжается устранение аварий на электросетях. В настоящее время без света остаются около 10 тыс. человек в городе, Супсехе, Гай-кодзоре, Варваровке. Максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы", - говорится в сообщении.

В центральной части курорта на улице Ивана Голубца также установлены дизельные генераторы.

Накануне пресс-служба мэрии города сообщила, что около 15 тыс. жителей Анапы остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии. Была временно остановлена подача воды.

Анапа
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