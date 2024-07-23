Мишустин посетил новый корпус детской больницы им. А.К. Пиотровича в Хабаровске

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил новый инфекционный корпус детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича в Хабаровске, который начал работать в прошлом году.

Премьеру показали клиническую лабораторию инфекционного корпуса и рассказали о ее возможностях. Мишустин отметил, что врачей и квалифицированного среднего персонала в медучреждениях всегда не хватает и спросил, достаточно ли их в детской краевой больнице. Главврач Рашид Мирзоев заверил, что специалистов хватает, люди охотно идут работать здесь.

Глава кабмина поблагодарил медиков за их труд и пожелал здоровья.

"Самое главное, чтобы маленькие пациенты и чувствовали заботу, и имели возможности профессиональной помощи", - отметил Мишустин.

Также во время посещения больницы премьеру рассказали о работе межрегионального хирургического центра больницы и детской поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска.

Инфекционный корпус детской краевой больницы имени А.К. Пиотровича на 130 коек открыли в октябре прошлого года. Корпус включает три инфекционных отделения - кишечных инфекций, инфекций респираторного тракта, воздушно-капельных инфекций, а также отделение реанимации и интенсивной терапии на шесть коек. Планируемый объем оказания помощи составляет до 6 тыс. пациентов в год.