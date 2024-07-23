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Мишустин посетил в Хабаровске транспортный вуз

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил во вторник Дальневосточный государственный университет путей сообщения.

Глава кабмина среди прочего осмотрел лабораторию "Организация движения поездов", где студенты отрабатывают практические навыки.

Лаборатория оснащена семью действующими пульт-табло дежурного по станции. Пульты подключены к персональным компьютерам, которые объединены в локальную сеть, что позволяет моделировать работу семи железнодорожных станций и всего участка в целом.

Для проведения лабораторных работ в учебном процессе используются программы "Поездная работа на станции по пропуску поездов", "Маневровая работа на станции" и "Действия дежурного по станции в нестандартных ситуациях".

Михаил Мишустин Хабаровск
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