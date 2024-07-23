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Мишустин предложил активнее привлекать молодежь из дружественных стран в дальневосточные вузы

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым шире привлекать молодежь из дружественных стран в вузы Дальнего Востока, в частности на обучение в Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

Посещая этот университет во вторник в Хабаровске, Мишустин заявил, что даст поручение межправкомиссиям проработать вопрос об увеличении квот на обучение для иностранных студентов.

"Нам надо поработать с коллегами. Я дам поручение председателям межправительственных комиссий, чтобы приглашали студентов из стран СНГ, Евразийского экономического союза, стран ШОС, БРИКС. Если есть такие возможности, я абсолютно уверен, что Дальний Восток - это такой "маяк" для притяжения зарубежных партнеров из дружеских стран. Все это надо сделать", - сказал глава правительства.

Мишустину рассказали, что в настоящее время в Дальневосточный университет путей сообщения уже поступают молодые люди из стран СНГ, а также к нему проявляет большой интерес молодежь из Китая. Всего на сегодняшний день в железнодорожных вузах России обучается 5,6 тыс. студентов со всего мира.

Дальний Восток Михаил Мишустин Хабаровск
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