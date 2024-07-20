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Турецкие военные сообщили о ликвидации 19 курдских ополченцев в Ираке и Сирии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Турецкие военнослужащие в ходе операций в Сирии и Ираке ликвидировали 19 ополченцев-курдов, сообщает агентство EFE.

По данным министерства обороны Турции, 15 курдов погибли в Ираке, еще четверо - в Сирии.

Днем ранее в Анкаре сообщали о ликвидации еще 15 курдских ополченцев в Ираке и Сирии.

Речь идет о бойцах военизированных формирований, связанных с запрещенной в Турции Курдской рабочей партией. Турецкие военные в рамках борьбы с курдскими ополченцами уже несколько лет контролируют некоторые приграничные территории на севере Сирии. Кроме того, они периодически наносят удары по позициям бойцов Курдской рабочей партии в Ираке.

Турция Сирия Ирак
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