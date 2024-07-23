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Глава СКР предложил лишать гражданства РФ иностранцев, уклоняющихся от призыва в ВС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ получивших его иностранцев, уклоняющихся от призыва в Вооруженные силы, сообщили в ведомстве.

"Глава ведомства (Александр Бастрыкин - ИФ) уделил особое внимание вопросам постановки на учет натурализованных граждан РФ. Он подчеркнул, что сотрудникам подразделений СКР необходимо принимать активное участие в совместных рейдах в целях постановки на воинский учет лиц, уклонившихся от явки в военкомат", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

В нем отмечается, что Бастрыкин назвал принципиально важным, "чтобы приезжие приобретали не только права, но и обязанности граждан РФ".

"Отказался от призыва - лишаешься гражданства", - приводит ведомство слова председателя СКР.

Согласно сообщению, Бастрыкин провел совещание по вопросам противодействия миграционной преступности.

На нем отмечалось, что при некотором снижении уровня преступности мигрантов "общественная опасность совершаемых ими злодеяний высока".

"Так, в истекшем году иностранцами совершена 21 тыс. преступлений, что на 6% ниже показателя прошлого года. При этом увеличилось на 11% число тяжких деяний, совершенных приезжими (с 3961 до 4385)", - говорится в сообщении.

В СКР отметили, что "более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории РФ: с 1787 до 6082".

"Не остаются без процессуальной реакции служебные злоупотребления и упущения должностных лиц, связанные с незаконным приобретением иностранцами гражданства РФ, их фиктивной регистрацией и постановкой на учет. В 2024 г. в суд направлено 109 уголовных дел о совершении должностными лицами преступлений в сфере миграционных отношений. Это в 2,5 раза больше аналогичного периода прошлого года", - заявили в ведомстве.

Александр Бастрыкин СКР
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