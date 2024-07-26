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Госдума попросит Мишустина изменить подзаконные акты в сфере миграционной политики

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума на следующей неделе рассмотрит проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики в части обеспечения механизма принудительного выдворения иностранных граждан, сообщает пресс-служба Думы.

Спикер палаты Вячеслав Володин поручил подготовить соответствующее обращение комитету по контролю совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции и вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Вячеслав Володин Госдума Михаил Мишустин Ирина Яровая
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