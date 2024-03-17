Путин поручил подготовить указ о стипендиях для студентов приоритетных направлений

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект указа об учреждении президентской стипендии в 30 тыс. рублей ежемесячно, правительственной - 20 тысяч рублей.

Соответствующий перечень поручений по итогам встречи 25 января с учащимися вузов Калининградской области опубликован на сайте Кремля в воскресенье.

Правительству РФ совместно с администрацией президента поручено разработать проект указа "об учреждении стипендии президента РФ для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ (...), установив размер этой стипендии 30 тысяч рублей ежемесячно", говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 1 июня. Ответственные: Михаил Мишустин, Антон Вайно.

Правительству РФ поручено учредить стипендию кабинета министров, установив ее размер в 20 тысяч рублей ежемесячно. Доклад - до 1 июня 2024 г.

Кроме того, правительству поручено "представить предложения по созданию международной организации, обеспечивающей эффективное использование наследия Всемирного фестиваля молодежи (2024 год) и дальнейшее продвижение его идей и ценностей, определив в том числе объем и источники финансирования деятельности этой организации", говорится в документе.

Срок исполнения - 1 июля 2024 года. Ответственным назначен премьер Мишустин.