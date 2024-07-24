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Минтруд предложил увеличить МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2025 году на уровне 22 440 руб., он увеличится на 16,6%, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Рассчитана величина МРОТ на будущий год - 22 440 рублей", - сказал Котяков, его цитирует пресс-служба ведомства в среду.

"С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты", - пояснил глава Минтруда.

Увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в 2022 году для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации методика расчета МРОТ в привязке к медианной зарплате была приостановлена. Медианная зарплата - это заработная плата, больше и меньше которой получают половина работающих граждан. В 2023 году медианная заработная плата составляла 46 751 рубль, отметили в министерстве.

На 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда был установлен на уровне 12 792 рублей, на 1 января 2022 года - 13 890 рублей, на 1 января 2023 года - 16 242 рублей, на 1 января 2024 года - 19 242 рублей.

Антон Котяков Минтруд РФ
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