С 2025 года МРОТ будет увеличен до 22 440 рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В 2025 году уровень минимального размера оплаты труда будет увеличен до 22440 рублей, что поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. С начала следующего года МРОТ будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей", - сказал он.

"Это поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников", - добавил премьер-министр.