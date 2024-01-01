В России с 1 января увеличится размер МРОТ и пенсий

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с начала текущего года на 7,5% проиндексируют страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 18,5%.

После увеличения с 1 января 2024 года МРОТ на 18,5% он составит 19 тыс. 242 рублей. Как отмечали в пресс-службе Минтруда, увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора - 47,4 млрд рублей.

"Прежде всего с января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно проведет перерасчет пенсий с учетом индексации", - сообщали в пресс-службе Социального фонда России.

В фонде отмечали, что индексация в том числе затронет свыше 27 млн получателей пенсии по старости, чьи выплаты будут в среднем увеличены на 1,6 тыс. рублей в месяц. В результате средний размер ежемесячных выплат неработающим пенсионерам вырастет до 23,4 тыс. рублей.

Как сообщал Минтруд РФ, всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей.

Кроме того, на 7,5% также увеличится и прожиточный минимум на душу населения в России. В 2024 году он составит 15 тыс. 453 руб., для трудоспособного населения - 16 тыс. 844 руб., для пенсионеров - 13 тыс. 290 руб., детям - 14 тыс. 989 руб.

На 1 января 2023 года МРОТ составлял 16 тыс. 242 рубля, а средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с 1 января 2023 года составлял 21 тыс. 864 рубля. Прожиточный минимум на душу населения год назад был увеличен до 14 тыс. 375 рублей. Для трудоспособного населения он составлял 15 тыс. 669 рублей, для пенсионеров - 12 тыс. 363 рубля, для детей - 13 тыс. 944 рубля.