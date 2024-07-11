Украина призывает к созыву второй конференции по урегулированию конфликта до выборов в США

На этот раз в планы Украины входит участие РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Киев хотел бы созвать вторую международную встречу по мирному урегулированию на Украине до президентских выборов в США в ноябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

"Стремление организовать встречу перед выборами в США является настоятельной необходимостью для Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом", - пишет агентство.

Оно напоминает, что "предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что он закончит войну к моменту своей инаугурации в январе, и выступал против продолжающейся военной поддержки Киева со стороны США".

В сообщении говорится, в частности, что на этот раз в планы Украины входит участие в конференции России.

На швейцарскую конференцию в июне 2024 года Россия не была приглашена. В результате "несколько государств прислали делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые из них отказались подписать итоговое заявление".

"Многие из этих стран, а также Китай, который отказался от участия в швейцарской встрече, уже давно настаивают на том, что Москва должна принимать участие в переговорах", - поясняет агентство.

В то же время, отмечает Bloomberg, "некоторые официальные лица США не убеждены в том, что саммит с участием России и Украины состоится".