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Кремль дождется разъяснений относительно готовности Киева к переговорам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева начать переговоры с Россией, в сделанное в Китае, хоть и идет в унисон с позицией Москвы, однако требует детализации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И (главой МИД КНР - ИФ) было сделано (Кулебой) такое заявление. Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией, вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем", - сказал он.

"Поэтому нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу", - добавил Песков.

Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на встрече с главой китайского МИД Ваном И в Гуанчжоу.

Гуанчжоу Ван И Дмитрий Песков МИД Украина
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