Законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте принят в I чтении

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах.

Группа депутатов внесла законопроект № 341257-8 в парламент в апреле 2023 года, год спустя его перевнесли в палату в новой редакции.

Согласно действующему закону, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Закон позволяет учреждать ЭПР в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утверждённые проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Сейчас в России существует запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Принятый в первом чтении законопроект предоставляет возможность в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности, определение прав и обязанностей резидентов и нерезидентов при проведении ими валютных операций с цифровой валютой, а также регулирование деятельности органов и агентов валютного контроля в этой области.

Проект закона обязывает Банк России при выполнении им функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в срок не позднее 10 дней информировать ФСБ и Росфинмониторинг о выявлении рисков в ходе мониторинга деятельности инициатора ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 года Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.