Из законопроекта о майнинге убрали норму о запрете организации обращения криптовалют

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку убрал ко второму чтению законопроекта о майнинге цифровых валют норму о запрете на организацию ее обращения в России, при этом запрет на рекламу остался, сообщил в Telegram зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"На комитете по финансовому рынку обсудили поправки к законопроекту о майнинге. Нам удалось отменить норму о запрете организации обращения криптовалют, которая в текущей редакции вызвала довольно серьезные опасения у представителей отрасли", - написал депутат.

Он также отметил, что запрет на рекламу цифровых валют сохраняется, но будет вынесен в корреспондирующие поправки к ФЗ "О рекламе".

По словам депутата, комитет также рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, который легализует использование криптовалют для трансграничных расчетов в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).