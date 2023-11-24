Фонд кино профинансирует проект студии "Смешарики" и фильм о собаке Белке

Поддержку в прокате получит также вторая часть "Холопа"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Фонд кино (ФК) профинансирует создание фильмов о космическом полете от создателей "Смешариков", о собаке-космонавте Белке и о победе Соловья-Разбойника над Ильей Муромцем.

"По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено семь национальных фильмов для детской и семейной аудитории и три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - сообщили в пресс-службе ФК.

Среди проектов, которые получат госфинансирование на производство, проект студии "Смешарики" "Космическая экскурсия" по сценарию Сергея Лукьяненко. События фильма разворачиваются в будущем, а персонажи "Смешариков" окажутся симуляцией, в которую погружается экипаж космического корабля. Также ФК поддержит производство фильма "Карузо" - о мальчике и его собаке, которые добывают еду для всего дома в блокадном Ленинграде.

Финансирование будет выделено фильму "Моя собака - космонавт", действие которого происходит в 1960 году. По сюжету, мальчик мечтает спасти свою собаку Белку, которую его отец увез в тренировочный лагерь космодрома Байконур, чтобы та готовилась к полету в космос. Также средства получат фильмы "Письмо деду морозу" от киностудии Горького, фильм "Стальное сердце" компании "Карго" о том, как Соловей-Разбойник, победивший Илью Муромца, пытается оживить темного бога Велеса, которому продал душу. ФК поддержит и фильмы "Мой дикий друг" про мальчика, спасшего лисенка от браконьеров, и продолжение фильма "Пальма".

Также Фонд кино выделит финансирование на три уникальных авторских национальных анимационных фильма ведущих российских режиссеров-мультипликаторов: "Безумная планета" киностудии "Союзмультфильм" о худшем экипаже Галактики режиссера Сергея Меринова, "Непокой" студии "Шар" о человеке, который застрял в провинциальном отеле, где происходят странные вещи. Режиссером проекта стал Леонид Шмельков. Также поддержку получит "Слонимский. Интерлюдия" студии "М.И.Р." о композиторе.

Кроме того, Фонд кино определился с фильмами, которые получат поддержку в прокате. Финансирование получат вторая часть фильма "Холоп" и фильм "Конец славы" режиссера Марюса Вайсберга.