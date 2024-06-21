В Думу внесен проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о запрете рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ или запрещена.

Соответствующий проект закона № 652920-8 размещен в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы.

"Вводимое регулирование является актуальным и обоснованным, поскольку мониторинг противоправных информационных ресурсов со стороны государства показал продолжающуюся финансовую активность при движение доходов от распространяемой рекламы в пользу владельцев таких информационных ресурсов, иных заинтересованных лиц, как правило, не являющихся резидентами Российской Федерации и осуществляющими провокационную деятельность и недоброжелательные действия в отношении интересов Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В проекте отмечается, что, "например, некоторые российские пользователи посредством применения технологий обхода ограничения доступа" в интернете продолжают использовать Instagram и Facebook (информационные ресурсы Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной - ИФ), что создает для владельцев таких противоправных ресурсов "возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%".

"Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам", - поясняют авторы.

Авторами проекта закона стала группа депутатов от всех думских фракций.