В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о крушении вертолёта Ми-28.

"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", - сообщил губернатор в своем телеграм канале.

20 июля в Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, принадлежавший местной лесозаготовительной компании. На борту было четыре человека. Они погибли.