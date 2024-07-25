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Что произошло за день: четверг, 25 июля

Визит Александра Лукашенко в Россию, заявление Кремля о возможности переговоров с Киевом при власти Зеленского, предупреждение Хинштейна о замедлении YouTube

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Днем в четверг сообщалось об общении двух лидеров на Валааме в закрытом формате.

- Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада в среду вечером. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, обсуждалась ли возможность встречи Асада с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

- В Кремле допустили переговоры с Киевом при власти Владимира Зеленского, "но при определенных условиях".

- Тверской суд Москвы арестовал гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

- Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube "до 70%" на следующей неделе. Речь идет только о "десктопных" версиях. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, "деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный (...) против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство".

- Новогодние каникулы в России запланировали с 29 декабря по 8 января, по четыре выходных дня в 2025 году придется на майские праздники.

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