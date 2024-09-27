ФАС проверит цены на социально значимые товары в крупнейших торговых сетях

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, ранее направившая запросы производителям ряда социально значимых продуктов, сообщила об аналогичных запросах в адрес 14 федеральных торговых сетей.

Как говорится в сообщении ведомства, служба проанализирует ценообразование на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи "борщевого" набора.

Запросы отправлены в "Пятерочку", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Ленту", "Метро", "О'Кей", "Зельгрос", "Глобус", "Марию Ра", "Монетку", "Верный" и "Азбуку вкуса".

"Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. Также ФАС России запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах", - сообщила ФАС.

Ранее в сентябре антимонопольная служба заявляла, что проверяет обоснованность оптово-отпускных цен на хлеб, муку и сливочное масло, а также молоко. Соответствующие запросы ФАС направила производителям этой продукции.