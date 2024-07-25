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Депутаты ГД в августе обсудят вопросы детского отдыха и цен на авиабилеты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вопросы организации детского летнего оздоровительного отдыха и стоимости авиабилетов будут обсуждены в августе на расширенных заседаниях Совета Госдумы, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Давайте недели через две проведем расширенное заседание Совета с участием тех, кто не будет в отпусках", - сказал Володин в четверг на заседании Госдумы. Он отметил, что такие выездные заседания планируется провести в августе, когда уже закончится весенняя сессия Думы.

По словам Володина, темой одного из заседаний может стать вопрос организации детского летнего оздоровительного отдыха. Планируется на такое заседание пригласить руководство профильных министерств и ведомств.

Еще одно заседание Совета Думы будет посвящено вопросу стоимости авиабилетов, добавил председатель палаты парламента. "Актуальный вопрос. Есть предложение вынести его также на обсуждение, пригласить министра транспорта и заслушать", - сказал Володин.

Вячеслав Володин Госдума
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