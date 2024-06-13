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Рост цен на авиабилеты в РФ замедлился, но остается двузначным

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на авиабилеты в начале года составлял 20%, сейчас замедлился до 10%, такая ситуация не внушает оптимизма по поводу доступности авиаперевозок в горизонте до 2030 года, поэтому Минэкономразвития делает ставку на развитие автотуризма, сообщил в четверг замглавы ведомства Дмитрий Вахруков.

"Вопрос ценовой доступности - это ключевой вопрос, который сегодня, так или иначе, витает в воздухе. Мы видим определенную динамику цен на авиабилеты, особенно в начале этого года. Я сейчас не буду называть цифры, но рост цен был достаточно существенный. Хотя мы видим по маю и началу июня, что он сильно замедлился относительно начала года. Думаю, что коллеги-туроператоры тоже это почувствовали, хотя замедление с двух десятков процентов до одного десятка трудно назвать оптимистичным", - сказал он на панельной сессии форума "Путешествуй!", посвященной туристическому транспорту.

Вахруков добавил, что купе по стоимости приближается к авиабилетам, кроме того, у перевозки на поездах в целом есть объективные ограничения, связанные с тем, что железнодорожная инфраструктура - не только пассажирская, но и грузовая.

"Сегодня, по нашим оценкам, где-то на три части примерно равных разбита структура турпоездок по транспорту. Треть - авиация, треть - железная дорога, треть - автомобильный туризм. Мы четко понимаем, что есть определенные опасения, связанные с доступностью авиаперевозок на горизонте до 2030 года. Именно поэтому мы делаем такой большой фокус на автомобильный туризм", - добавил он.

Модератор сессии, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, добавил, что в рамках туристического пакета 50-70% стоимости путешествия приходится на транспортную составляющую.

"От ее успешности, оперативности и доступности зависит в конечном итоге все путешествие", - сказал он.

Как ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников, в прошлом году было совершено 26 млн турпоездок на автомобиле, к 2030 году ожидается удвоение этой цифры.

Минэкономразвития РСТ
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