Мосгорсуд 5 августа рассмотрит жалобу на заочный арест Юлии Навальной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил на начало августа рассмотрение жалобы на заочный арест Юлии Навальной, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе и внесенной в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заочном аресте Навальной назначено на 5 августа в 13:30", - сказали "Интерфаксу" в суде.

В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить решение о заочном аресте Навальной и отказать следствию в удовлетворении соответствующего ходатайства либо избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Как считает защита, доводы следствия необоснованны, голословны и документально не подтверждены.

Басманный суд Москвы 9 июля сообщил о заочном аресте объявленной в международный розыск Навальной.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Если вина будет доказана, Навальной грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

По данным источника "Интерфакса", следствие вменяет Навальной создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти, и сбор пожертвований для ФБК (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Источник пояснял, что Навальной предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, расследуемого с лета 2019 года по 12 статьям УК РФ, в том числе о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма, распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о мошенничестве.

Срок следствия по делу продлен до ноября. Заочное обвинение в участии в экстремистском сообществе было предъявлено Навальной 3 июля.