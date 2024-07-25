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Мосгорсуд 5 августа рассмотрит жалобу на заочный арест Юлии Навальной

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил на начало августа рассмотрение жалобы на заочный арест Юлии Навальной, обвиняемой в участии в экстремистском сообществе и внесенной в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о заочном аресте Навальной назначено на 5 августа в 13:30", - сказали "Интерфаксу" в суде.

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В жалобе защита просит Мосгорсуд отменить решение о заочном аресте Навальной и отказать следствию в удовлетворении соответствующего ходатайства либо избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Как считает защита, доводы следствия необоснованны, голословны и документально не подтверждены.

Басманный суд Москвы 9 июля сообщил о заочном аресте объявленной в международный розыск Навальной.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Если вина будет доказана, Навальной грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В РоссииИсточник сообщил, что Навальной вменяется создание видеороликов для дискредитации властиЧитать подробнее

По данным источника "Интерфакса", следствие вменяет Навальной создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти, и сбор пожертвований для ФБК (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Источник пояснял, что Навальной предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, расследуемого с лета 2019 года по 12 статьям УК РФ, в том числе о легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, публичных призывах к террористической деятельности, оправдании терроризма, распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о мошенничестве.

Срок следствия по делу продлен до ноября. Заочное обвинение в участии в экстремистском сообществе было предъявлено Навальной 3 июля.

Юлия Навальная
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