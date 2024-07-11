Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в список террористов и экстремистов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес Юлию Навальную, обвиняемую в участии в экстремистском сообществе, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая запись появилась в списке службы в четверг.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Ранее в Басманном суде Москвы сообщили о заочном аресте объявленной Россией в международный розыск Навальной.

Навальной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Если вина будет доказана, ей грозит наказание либо в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет.

По данным источника "Интерфакса", следствие вменяет Навальной создание и распространение в интернете видеороликов, направленных на дискредитацию власти и сбор пожертвований для ФБК (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Источник пояснял, что Навальной предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, расследуемого с лета 2019 года по двенадцати статьям УК РФ, в том числе легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма, распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, мошенничество.