РФ и Китай планируют пять совместных миссий на Луну для создания научной станции

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - РФ и КНР запланировали провести пять совместных миссий для размещения модулей на орбите и поверхности Луны в рамках создания Международной научной лунной станции (МНЛС), следует из опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации межправительственного соглашения.

В документе отмечается, что создание МНЛС планируется реализовать в три фазы. Первая фаза подразумевает исследование Луны запланированными национальными миссиями и отработку технологии безопасной мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли. В ходе второй фазы стороны приступят к совместным операциям - доставке груза и созданию модулей на орбите и поверхности Луны.

"Всего предварительно запланировано пять миссий (МНЛС-1 до МНЛС-5), которые будут определены после того, как компетентные органы разработают и согласуют дальнейшее обоснование", - говорится в соглашении.

Согласно документу, в ходе третей фазы планируется осуществить высадку человека на Луну "с помощью завершенной МНЛС".

Также уточняется, что к участию в создании лунной станции приглашаются международные партнеры - госкорпорация "Роскосмос" и Китайская национальная космическая администрация будут заключать с ними отдельные двусторонние соглашения.

"Настоящее соглашение действует в течение 20 лет. Его действие автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего соглашения не менее чем за один год до истечения первоначального срока действия или истечения любого последующего периода действия", - говорится в документе.

Соглашение вступило в силу 18 июля текущего года, подписано было 25 ноября 2022 года.

В начале марта глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку.

5 июня замглавы "Роскосмоса" по космическим комплексам и науке Александр Блошенко сказал "Интерфаксу", что Россия готова самостоятельно создать лунную электростанцию с ядерным реактором для российско-китайского проекта по строительству МНЛС, страны-партнеры смогут использовать ее электроэнергию для обеспечения модулей станции и робототехнических средств.