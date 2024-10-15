Китай обнародовал программу космических исследований до 2050 года

Дизайн китайского скафандра для высадки на Луну Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китай во вторник представил национальную программу космических исследований до 2050 года, сообщило издание "Жэньминь Жибао".

Программа была совместно обнародована Академией наук КНР, Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и Управлением программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).

В ней изложены цели развития китайских космических исследований, включая 17 приоритетных направлений в рамках пяти ключевых научных тем, а также трехэтапная "дорожная" карта.

Пять ключевых научных тем включают в себя исследование происхождения и эволюции Вселенной, пригодные для жизни планеты, сказал на пресс-конференции вице-президент академии Дин Чибяо.

Кроме того, китайские ученые будут исследовать вопросы обитаемости небесных тел в Солнечной системе и экзопланет, а также поиска инопланетной жизни за пределами Земли.

На первом этапе, который продлится до 2027 года, Китай сосредоточится на эксплуатации своей космической станции, реализации проекта пилотируемого исследования Луны. В соответствии с программой в этот период будет утверждено от пяти до восьми научных миссий космических аппаратов.

На втором этапе, рассчитанном на период с 2028 г. по 2035 г., будет завершено строительство международной лунной научно-исследовательской станции. В этот период также будет осуществлено около 15 научных миссий космических аппаратов.

На третьем этапе, рассчитанном на период с 2036 г. по 2050 г., Китай запустит более 30 космических научных миссий.