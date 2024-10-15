Поиск

Китай обнародовал программу космических исследований до 2050 года

Китай обнародовал программу космических исследований до 2050 года
Дизайн китайского скафандра для высадки на Луну
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китай во вторник представил национальную программу космических исследований до 2050 года, сообщило издание "Жэньминь Жибао".

Программа была совместно обнародована Академией наук КНР, Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и Управлением программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).

В ней изложены цели развития китайских космических исследований, включая 17 приоритетных направлений в рамках пяти ключевых научных тем, а также трехэтапная "дорожная" карта.

В РоссииРФ и Китай планируют пять совместных миссий на Луну для создания научной станцииЧитать подробнее

Пять ключевых научных тем включают в себя исследование происхождения и эволюции Вселенной, пригодные для жизни планеты, сказал на пресс-конференции вице-президент академии Дин Чибяо.

Кроме того, китайские ученые будут исследовать вопросы обитаемости небесных тел в Солнечной системе и экзопланет, а также поиска инопланетной жизни за пределами Земли.

На первом этапе, который продлится до 2027 года, Китай сосредоточится на эксплуатации своей космической станции, реализации проекта пилотируемого исследования Луны. В соответствии с программой в этот период будет утверждено от пяти до восьми научных миссий космических аппаратов.

На втором этапе, рассчитанном на период с 2028 г. по 2035 г., будет завершено строительство международной лунной научно-исследовательской станции. В этот период также будет осуществлено около 15 научных миссий космических аппаратов.

На третьем этапе, рассчитанном на период с 2036 г. по 2050 г., Китай запустит более 30 космических научных миссий.

Китай космос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела более чем на 3% и торгуется у $74,41 за баррель

Песков заявил, что договор РФ-КНДР предполагает углубленное сотрудничество во всех сферах

В Сеуле сочли, что подрыв КНДР дорог в Южную Корею нарушает соглашение 2018 г.

КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи

КНДР взорвала со своей стороны участки дорог, соединяющих две Кореи

Уолл-стрит завершила торги ростом

Уолл-стрит завершила торги ростом

Что случилось этой ночью: вторник, 15 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных

Нетаньяху заявил, что готов атаковать военные объекты Ирана вместо ядерных или нефтяных
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль запросил у США систему ПРО THAAD несколько недель назад

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });