Китай обнародовал программу космических исследований до 2050 года
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Китай во вторник представил национальную программу космических исследований до 2050 года, сообщило издание "Жэньминь Жибао".
Программа была совместно обнародована Академией наук КНР, Китайским национальным космическим управлением (CNSA) и Управлением программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).
В ней изложены цели развития китайских космических исследований, включая 17 приоритетных направлений в рамках пяти ключевых научных тем, а также трехэтапная "дорожная" карта.
Пять ключевых научных тем включают в себя исследование происхождения и эволюции Вселенной, пригодные для жизни планеты, сказал на пресс-конференции вице-президент академии Дин Чибяо.
Кроме того, китайские ученые будут исследовать вопросы обитаемости небесных тел в Солнечной системе и экзопланет, а также поиска инопланетной жизни за пределами Земли.
На первом этапе, который продлится до 2027 года, Китай сосредоточится на эксплуатации своей космической станции, реализации проекта пилотируемого исследования Луны. В соответствии с программой в этот период будет утверждено от пяти до восьми научных миссий космических аппаратов.
На втором этапе, рассчитанном на период с 2028 г. по 2035 г., будет завершено строительство международной лунной научно-исследовательской станции. В этот период также будет осуществлено около 15 научных миссий космических аппаратов.
На третьем этапе, рассчитанном на период с 2036 г. по 2050 г., Китай запустит более 30 космических научных миссий.