РФ ратифицировала соглашение с КНР о сотрудничестве по созданию лунной станции

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Китаем о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

"Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, подписанное в городе Москве и городе Пекине 25 ноября 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Закон был принят Госдумой 28 мая, 5 июня одобрен Советом Федерации.

Соглашение "отвечает интересам Российской Федерации, так как будет способствовать укреплению стратегического партнерства России с Китаем, развитию российской космической деятельности, закреплению ведущей роли РФ в освоении космического пространства, включая реализацию работ по исследованию и использованию Луны", говорилось в пояснительной записке к закону о ратификации.

Там же отмечалось, что задачей Международной научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.

Осуществление двустороннего российско-китайского сотрудничества в области создания и использования МНЛС позволит повысить эффективность проводимых на МНЛС исследований в связи со снижением затрат на использование и создание МНЛС и избежать потенциальных технических и финансовых рисков при реализации проектов по исследованию и использованию Луны, а также проводить подготовку научных сотрудников и специалистов, которые будут осуществлять реализацию научных космических проектов в будущем, указывается в сопроводительных документах.

Соглашение включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках соглашения, правовой и физической защите имущества стороны, находящегося на территории государства другой стороны, а также определяет порядок таможенного регулирования.