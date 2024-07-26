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Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции

Те, кто были настоящими врагами, так за границей и сгинули, добавил он

Песков напомнил о вернувшихся в СССР из послереволюционной эмиграции
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с вопросом об уехавшей из России творческой интеллигенции напомнил об истории государства: после революции 1917 года из страны тоже уехали много писателей и ученых, и большинство из них потом вернулось.

"После революции сколько уехало творческой интеллигенции? Ведь много. А сколько ученых уехало? Очень много.(...) А потом в начале 30-х годов посылали уже гонцов к тем людям и уговаривали их вернуться. Включая многих писателей, которых наши с вами дети проходят в школе, и ученых, которыми мы восхищаемся как нашими соотечественниками. И большинство из них удалось уговорить вернуться. И они принесли Родине много пользы. А те, кто были настоящие враги, они там так и сгинули", - сказал Песков, выступая на площадке Фестиваля новых медиа.

Фрагмент выступления размещен в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

Дмитрий Песков СССР
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