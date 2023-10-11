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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Песков сказал, что РФ не по пути с релокантами, выступающими против России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Релоканты, занявшие ярко выраженную антироссийскую позицию, не могут быть попутчиками РФ, однако подавляющее большинство россиян могут свободно выбирать, где им жить, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание председателя Думы Вячеслава Володина о том, что релокантов, уехавших из страны и поддержавших киевский режим, никто обратно не ждет, Песков сказал: "Спикер Госдумы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима".

"Да, действительно, с этими людьми нам не по пути", - подчеркнул Песков.

"Но мы говорим о подавляющем большинстве людей, которые свободно выбирают, где им в настоящее время жить. И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою родину. Эта родина - Россия, и она всегда их ждет", - заключил пресс-секретарь президента.

Накануне Володин высказал мнение, что уехавшим из РФ гражданам, которые критиковали Россию, не стоит возвращаться в страну.

"Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Дмитрий Песков Вячеслав Володин Госдума
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