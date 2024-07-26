Песков отметил несовершенство программы ускоренной выдачи гражданства русским за рубежом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Программа ускоренного получения российского гражданства для русских за рубежом работает не всегда хорошо, но ее совершенствование ведется постоянно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сказал об этом, выступая на площадке Фестиваля новых медиа. Фрагмент выступления размещен в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

"У нас есть программа ускоренного получения гражданства для русских, которые живут в других странах мира. Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования, говоря по-русски, не все там хорошо работает", - сказал Песков.

По его словам, с одной стороны, при реализации этой программы "пытаются закрыть двери для злоупотреблений", чтобы через эту программу "мигранты не прорывались" в Россию. А, с другой стороны, признал Песков, зачастую это действительно "тормозит тех соотечественников", которые хотят приехать жить или работать в России.

"Это насущный вопрос для нас. Мы этим занимаемся, и это постоянно в поле зрения президента, потому что очень часто на разных совещаниях эти темы затрагиваются", - сказал Песков.