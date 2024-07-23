Володин предложил создать в Госдуме комиссию по вопросам миграционной политики

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить статус рабочей группы по вопросам миграционной политики, преобразовав ее в комиссию.

"Есть предложение повысить статус рабочей группы до комиссии, учитывая значимость вопроса", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании.

Он поручил вице-спикеру Ирине Яровой возглавить комиссию и "информировать ежемесячно о проводимой работе, участии в этой комиссии представителей министерств, ведомств".

По словам Володина, в состав комиссии должны войти представители профильных комитетов по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, по делам национальностей, по госстроительству и законодательству, по безопасности и противодействию коррупции, а также представители всех фракций.

Спикер подчеркнул, что считает важным, чтобы свои предложения и конкретные законодательные инициативы по вопросам регулирования миграции направили все профильные ведомства.

"Мы наводим порядок в этой сфере, но у нас ряд (ведомств - ИФ) занимаются демагогией, мы ждем от них конкретных законодательных инициатив", - сказал Володин.

"Трудовая миграция - Министерство труда и социальной защиты; вопросы, связанные с выдворением, регистрацией, - министерство внутренних дел. Следственный комитет обязан осуществлять подготовку законодательных актов, направлять вам свои предложения. Где эти предложения? Мы их примем. Прокуратура, где предложения?" - спросил спикер.

По его словам, также "есть подзаконные акты, которые требуют корректировки, есть вопросы в рамках ведомств, которые требуют решения".

Он предложил депутатам подготовить постановление, чтобы запросить у правительства предложения по дальнейшему наведению порядка в сфере миграции.

"Предлагаю подготовить постановление, где запросить у правительства предложения по дальнейшему наведению порядка. Мы будем этим заниматься, но этим должны заниматься и правоприменители, которые работают, сталкиваются с проблемой", - отметил Володин.

СК направил в Госдуму свои предложения 19 июля.