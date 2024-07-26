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Восемь пациентов с ботулизмом остаются в больницах РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются восемь человек с ботулизмом, шесть из них находятся в реанимации, в том числе четыре - на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил "Интерфаксу" в пятницу помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Массовые случаи ботулизма были зафиксированы в июне в нескольких регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Татарстане. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 июня заявил о 301 госпитализации. В администрации Костромской области 24 июня сообщили о смерти молодого человека, который заразился в Нижегородской области. 5 июля сообщалось, что в Нижегородской области скончался пациент, госпитализированный ранее с признаками ботулизма, однако инфекция не была первопричиной смерти.

По уголовному делу о производстве товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Москве были задержаны четыре человека, в том числе генеральный директор "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") Антон Лозин. С санкции суда фигуранты были отправлены под домашний арест и в СИЗО.

Алексей Кузнецов Кухня на районе Михаил Мурашко Минздрав РФ
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